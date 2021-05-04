«الاتحاد المدرسي» يعيد تفعيل المكتب التنفيذي ويشكل اللجان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة اتحاد الرياضة المدرسية اجتماعه الأول بناء على قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور أحمد الفلاسي، رقم 17 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد للدورة 2020-2024، برئاسة الدكتورة آمنة الشامسي، وثمانية أعضاء، هم: عائشة الصيري، أحمد المهري، عبدالرحمن ناصر، عبيد القعود، عبدالعزيز الجنيبي، حسن الحوسني، ميسون أميري، وبخيت آل علي، حيث تم في الاجتماع ترشيح كل من عبيد القعود نائباً للرئيس، وعبدالرحمن ناصر مديراً مالياً، وعائشة الصيري الأمين العام.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على إعادة تفعيل المكتب التنفيذي، وتشكيله برئاسة عبيد القعود، وعضوية كل من عبدالرحمن ناصر، وعائشة الصيري، وميسون أميري، وعبدالعزيز الجنيبي، وحسن الحوسني، على أن يتولى لجنة المبادرات الرياضية والصحية حسن مطر، ولجنة التطوير الرياضي أحمد المهري، ولجنة المسابقات الرياضية بخيت القرص، ولجنة رياضة الفتيات تتولاها ميسون الأميري، ولجنة التسويق والمشتريات عبدالرحمن ناصر.

وأعربت الدكتورة آمنة الشامسي عن ثقتها بفريق العمل من أعضاء مجلس الإدارة، الذي يضم نخبة من القيادات الرياضية والإدارية، وأكدت أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تضافر الجهود وتناسق الأداء وفق منظومة العمل المشترك والمتكامل، وفي إطار فريق العمل الواحد، سعياً لتحقيق الغايات المرجوة.

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