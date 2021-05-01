دياز: فترة التوقف خدمت النصر قبل نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: سيد مصطفى-دبي

شدد مدرب النصر، الارجنتيني رامون دياز، على أن فريقه استفاد لأقصى درجة ممكنة من فترة توقف الدوري الحالية، في تجهيز مجموعة من اللاعبين الذين سيخوضون المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، عوضاَ عن اللاعبين الذين سيغيبون بداعي الإيقاف.

وتقام المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة يوم 16 مايو بين شباب الأهلي والنصر.

وقال دياز في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الظفرة التي ستقام الاثنين في الجولة 24 من دوري الخليج العربي: "عملنا خلال فترة توقف الدوري على تجهيز مجموعة من اللاعبين الذين سنستعين بهم في المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، وكذلك للمباريات الثلاث المتبقية في بطولة الدوري، هدفنا أن نفوز في الاستحقاقات التي تنتظرنا لنضمن مقعداُ في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وأيضا للفوز بكأس رئيس الدولة".

وأضاف: "أشعر أن اللاعبين متشوقون للعودة للمباريات بعد فترة التوقف الطويلة للنشاط المحلي، وهذه الروح نحتاج إليهم في هذا التوقيت المهم من الموسم، والذي يتوقف عليه عطاءات الفريق على مدار موسم كامل، أثق في لاعبينا وفي قدراتهم على تحقيق كل ما هو مطلوب منهم سواء في بطولة الدوري، وكأس رئيس الدولة".

وعن الغيابات التي تنتظر النصر في مباراة الظفرة، قال دياز: "سيغيب رايان منديز، والذي تعرض للإصابة بالكاحل في احدى المباريات الودية التي لعبناها خلال فترة التوقف، وبخلاف هذا اللاعب الجميع جاهز لمباراة الظفرة".

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