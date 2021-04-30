بطولة «بولو الحبتور» لشهر أبريل تختتم اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تختتم، اليوم، بطولة «بولو الحبتور» لشهر أبريل، وسيتحدد طرفا المباراة النهائية وفقاً لنتائج الضربات الترجيحية التي احتكم إليها فرق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق انكورا بقيادة خالد العمران، وفريق هيسكث بقيادة رجا أبوالعينين، بعدما تساوت الفرق الثلاثة بالنقاط.

من جهته، أعرب رجل الأعمال محمد الحبتور، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، عن سعادته بما حققه الموسم الحالي من نجاحات، رغم ظروف الجائحة. وقال في تصريحات صحافية: «بعيداً عن الربح والخسارة، فإن الموسم الحالي لبولو الحبتور، الذي امتد زهاء سبعة أشهر، يعد من أنجح المواسم في تاريخ اللعبة، فقد حفل بالعديد من البطولات (18 بطولة) مختلفة المستوى، لإتاحة الفرصة لجميع الأعمار والمستويات، وفي مقدمتها سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، وسط إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي صارمين».

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