المنتخب يشارك في تصفيات «بطولة الأمم الإلكترونية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يُشارك منتخب الإمارات للألعاب الإلكترونية في التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم للألعاب الإلكترونية، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بمشاركة عدد كبير من الاتحادات الوطنية الأعضاء تم توزيعهم على مجموعات، حيث سيلعب المنتخب في المجموعة الأولى التي تضم ستة اتحادات وطنية من منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، وهي: الإمارات والسعودية والكويت وقطر والهند وجنوب إفريقيا.

ويُمثل المنتخب راشد عبيد الزعابي «بلاي ستيشن»، وحمد أحمد الحمادي «إكس بوكس»، ويستهل مشواره اليوم بمواجهة منتخبات الكويت وجنوب إفريقيا والهند، وفي اليوم الثاني للبطولة المقرر غداً سيواجه منتخبي السعودية وقطر. وتقام بطولة كأس الأمم للألعاب الإلكترونية في شهر أغسطس المقبل، وتستضيفها الدانمارك.

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