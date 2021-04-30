الشارقة يحتفظ بالصدارة "الآسيوية" رغم تعثره أمام تراكتور الإيراني

المصدر: منصور السندي- الشارقة

خسر فريق الشارقة أمام فريق تراكتور الإيراني بهدفين نظيفن خلال اللقاء الذي جمعهما أمس، على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة السادسة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للأندية في كرة القدم .

وتعد هذه الخسارة الأولى للشارقة في هذه البطولة ورغم خسارته الأ أن الفريق الشرقاوي ضمن التأهل للدور الثاني متصدرا المجموعة برصيد 11 نقطة فيما رفع الفريق الإيراني رصيده إلى 10 نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الإيراني بهدف نظيف " 7" عن طريق اللاعب محمد عباس زاده قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني" 66".

خاض الشارقة المباراة بتشكيلة ضمت مجموعة من اللاعبين البدلاء وذلك في إطار سياسة الجهاز الفني للفريق بمنح لاعبي الصف الثانية فرصة المشاركة كون أن المباراة تعد تحصيل حاصل بالنسبة للفريق بعدما ضمن صدارة المجموعة والتأهل للدورالثاني

ولم يقدم الفريق الشرقاوي المردود الفني المطلوب خاصة في الشوط الأول وأخفق الفريق في الشوط الثاني في العودة للمباراة رغم التغييرات التي اجراها المدرب عبد العزيز العنبري في تشكيلة الفريق .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news