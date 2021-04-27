راشد بن حميد: نضع كل امكاناتنا وخبراتنا في خدمة الكرة العراقية

المصدر: دبي - وام

شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم، واتحادي العراق واليمن وحضور حميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

وتم خلال الاجتماع اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد خلال بطولة خليجي الـ24 بالدوحة عام 2019 ، واستعراض تقرير لجنة دراسة ملفات استضافة خليجي الـ25 , وتقرر في الاجتماع الموافقة بالاجماع على استضافة العراق لمنافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج" خليجي 25" في مدينة البصرة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم .. " تمر الرياضة في العالم بتحديات كبيرة في هذا الوقت، خاصة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، ومنطقتنا جزء من هذا العالم الواسع, ولا يمكن التغلب على التحديات إلا بمزيد من التعاون والتكاتف، وتنشيط المبادرات والأفكار الخلاقة، فالتعاون يُعّبد لنا طريق النجاح ويساعدنا على تحقيق أهدافنا المشتركة".

وأضاف " كانت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم واحدة من أبرز المنافسات في المنطقة، وكانت تحظى بمتابعة جماهيرية رائعة، والمنافسة فيها كانت مثيرة، ولها قيمة لدى الجماهير الخليجية، كما أن هذه البطولة المميزة كانت رابطا يدعم التعاون والتآلف، وكانت تُشّكل عرساً خليجياً ممتعاً بقيت أحداثه خالدة في أذهان أهل الخليج العربي".

وقال " علينا جميعا أن نعمل على إعادة الروح إلى هذه البطولة، لأنها تحمل هويتنا الخليجية المشتركة، لذلك نحن في حاجة إلى العمل الجاد من أجل تحقيق هذا الهدف، وعلينا أن نقف مع أي دولة تحظى بشرف استضافة هذا الحدث الخليجي الكروي ، لأن بطولة الخليج باتت تمثل هويتنا".

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن اتحاد الإمارات لكرة القدم يدعم وبقوة ملف العراق لاستضافة بطولة "خليجي 25 "، وقال " نحن سعداء بحصول بلاد الرافدين على حق الاستضافة، حيث جاءت الموافقة بالإجماع، ونأمل أن تكون محافظة البصرة جاهزة من جميع النواحي لاستقبال هذا الحدث الرياضي الخليجي، وأن تلبي متطلبات الاستضافة، فجمهور بلاد الرافدين توّاق لهذه البطولة الغالية، وهو جمهور رياضي بامتياز، كما أنه أهم أسرار نجاح الكرة العراقية وتطورها.. مشيراً إلى أن العراق مهد الحضارات وبلاد العلم والمعرفة.

وبارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي للعراق هذا النجاح، مؤكدا ثقته في إقامة بطولة استثنائية، لافتا إلى أن اتحاد الإمارات لكرة القدم يضع كل إمكانياته وخبراته في خدمة الكرة العراقية لدعمه من أجل رفع الحظر الكامل عن الملاعب العراقية.

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