الشارقة يقهر شباب الأهلي بكأس السلة.. تايلور يسجل 30 نقطة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أمطر المحترف الأميركي تايلور ويلكسرون سلة شباب الأهلي بـ30 نقطة، كانت كفيلة بمنح فريقه الشارقة الفوز بنتيجة «98-93»، أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة في الدور التمهيدي من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة السلة.

كما سجلت الجولة ولحساب المجموعة الأولى ذاتها، فوز النصر على الوصل «93-71»، فيما حسم بني ياس موقعة وصافة المجموعة الثانية بفوزه على الظفرة «91-77»، وفي المجموعة الثانية، نجح خلاله الوحدة في الفوز على الجزيرة «82-79».

وفي ختام التمهيدي، تأهلت فرق الشارقة وشباب الأهلي والنصر والوصل عن المجموعة الأولى إلى الدور ربع النهائي الذي ينطلق السبت المقبل، فيما انتزعت فرق الوحدة وبني ياس والظفرة والجزيرة البطاقات الأربع المؤهلة عن مجموعتها الثانية.

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