«الأولمبية» تعقد جمعيتها العمومية الـ 44 غداً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعقد اللجنة الأولمبية الوطنية، في الرابعة عصراً، غداً، اجتماع الجمعية العمومية الـ44 عبر المنصات الرقمية.

وقال بيان صحافي: «عممت للجنة الأولمبية الوطنية على الاتحادات الرياضية دعوة الاجتماع، مرفقاً معها جدول أعمال الاجتماع، وقائمة أعضاء الجمعية العمومية».

ويتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للجنة اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم 43، واعتماد التقرير الأولمبي العام للجنة الأولمبية الوطنية لعام 2020، والتقرير المالي والميزانية التقديرية لعام 2021، والميزانية التقديرية للمشاركات للعام ذاته، واعتماد برامج 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news