«الفجيرة للشطرنج» و«طيران الإمارات» يختتمان بطولة التحدي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

نظّم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بالشراكة مع «طيران الإمارات»، أول من أمس، حفل ختام بطولة التحدي الفرقية للشطرنج السريع التي أقيمت بمشاركة 27 لاعباً ولاعبة من سبع دول عربية وأجنبية، هي الإمارات والمغرب والولايات المتحدة وهولندا وتركيا ولاتيفيا والفلبين، حيث قسمت على ستة فرق، هي طيران الإمارات (أ، ب، ج) ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة (أ، ب، ج)، وأقيمت افتراضياً عبر الموقع العالمي تورنيلو. وتم تكريم فريق نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة (أ) وفريقي طيران الإمارات (ب) و (ج)، وهي الفرق الفائزة.

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