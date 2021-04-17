المصدر: أحمد طارق- دبي

شهد مهرجان ختامي المرموم للهجن تألقاً لافتاً من الطفل راشد سعيد راشد بن غدير الكتبي، بعدما حقق مفاجأة كبيرة بفوز بالمركز الأول في سباق الزمول المفتوح.

وقاد راشد الكتبي البالغ من العمر 11 عاماً المطية "شديد" للفوز بالسيف بعدما قطع مسافة السباق في زمناً قدره 12:28:4 دقائق.

يذكر أن الكتبي يعشق الهجن ويشارك بشكل دائم في السباقات ولديه مستقبل كبير في منافسة عمالقة سباقات الهجن.

بالفيديو.. طفل إماراتي يبدع في ختامي المرموم للهجن.. ويفوز بالسيف#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/kGKNrxBvBz — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 17, 2021

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