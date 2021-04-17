بالفيديو: طفل إماراتي يبدع في ختامي المرموم للهجن.. ويفوز بالسيف

المصدر:
  • أحمد طارق- دبي
التاريخ:

شهد مهرجان ختامي المرموم للهجن تألقاً لافتاً من الطفل راشد سعيد راشد بن غدير الكتبي، بعدما حقق مفاجأة كبيرة بفوز بالمركز الأول في سباق الزمول المفتوح.

وقاد راشد الكتبي البالغ من العمر 11 عاماً المطية "شديد" للفوز بالسيف بعدما قطع مسافة السباق في زمناً قدره 12:28:4 دقائق.

يذكر أن الكتبي يعشق الهجن ويشارك بشكل دائم في السباقات ولديه مستقبل كبير في منافسة عمالقة سباقات الهجن.

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