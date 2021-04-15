28 لاعباً في قائمة الأبيض الأولمبي لمعسكر دبي

المصدر: الإمارات اليوم

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي 28 لاعبا للانتظام في معسكر داخلي بدبي من 17 إلى 19 الجاري في أولى محطات الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل. واستدعى مدرب المنتخب، الإسباني دينيس سيلفا، القائمة التالية: سلطان عادل محمد، عيسى أحمد الهوتي، فهد باروت عثمان، ماجد راشد عثمان ( اتحاد كلباء ) عبدالله سلطان البلوشي، ماجد عبدالله سالم ( بني ياس ) أحمد فوزي جوهر، سالم خيري أحمد، عبدالله إدريس صقر، يوسف أيمن المنصوري ( الجزيرة ) راشد سالم خلفان، سعيد سليمان، عمر سعيد محمد ( حتا ) خلفان حسن النوبي، عمر أحمد سالم ( خورفكان ) أحمد محمود حسن ( الظفرة ) محمد عباس البلوشي، ناصر علي الشكيلي، خالد محمد البلوشي (العين ) حمد عبدالله الشحي ( الفجيرة ) حسين مهدي، حمد جاسم غلوم ( النصر ) سهيل عبدالله المطوع، شهاب أحمد لشكري، عبدالرحمن صالح، غانم أحمد غانم، فارس خليل محمد، يوسف علي بخيت ( الوصل ).

وسيؤدي المنتخب تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في الخوانيج وذلك بعد صلاة التراويح تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا الذي تعاقد معه اتحاد الكرة مؤخراً في إطار حرصه على تطوير المنتخبات الوطنية العمرية وتحضيرها بالشكل المثالي للاستحقاقات المقبلة.

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