شباب الأهلي يتعاقد مع محترف سعودي لفريق كرة اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف مشرف الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، محمد شريف، عن الانتهاء من التعاقد مع الدولي السعودي السابق ولاعب فريق النور، مجتبى آل سالم (27 عاماً)، استعداداً لقيده ضمن فئة اللاعبين المحترفين، قبل خوض منافسات كأس رئيس الدولة، التي تستهل في 20 من الشهر الجاري، ليدشن بذلك مجتبى عودة ظهور المحترف السعودي في مسابقات كرة اليد الإماراتية، بعد غياب 12 عاماً، وبالتحديد منذ حسين بن علي الذي لعب مع الشارقة موسم 2009-2010.

وقال شريف لـ«الإمارات اليوم»، إن «التعاقد مع مجتبى آل سالم، يأتي في إطار حرص إدارة قطاع الألعاب الجماعية على دعم صفوف الفريق الأول قبل استحقاق كأس رئيس الدولة، خصوصاً أن مجتبى سيحل بديلاً عن الصربي جوجيك أيغو الذي شارك مع شباب الأهلي الموسم الحالي».

وأضاف: «وجهت إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، برئاسة اللواء محمد أحمد المري، بالتحضير الجيد لمسابقة الكأس، وإعادته إلى قلعة (الفرسان)، وإضافة لقب سابع للفريق في البطولة التي تحمل اسماً غالياً على جميع الإماراتيين، ليأتي التعاقد مع آل سالم استكمالاً لقيد النادي الدولي العراقي السابق جامس قصاب ضمن فئة اللاعب المقيم في الفريق».

وقال: «عملنا خلال الفترة السابقة على تحليل كل البيانات، الهادفة إلى تصحيح الثغرات، وتفادي السلبيات التي رافقت أداء الفريق، من ضمنها تدعيم يد (الفرسان) بصفقات نوعية، بطموح العودة مجدداً إلى المكانة المعهودة بالفريق وحصد ألقاب البطولات».

وأوضح: «لم تخلُ المرحلة الماضية من صعوبات أدت إلى ظهور ثغرات على أداء يد شباب الأهلي في الدوري وأبعدته عن دائرة المنافسة في اللقب، سواء لغياب أبرز لاعبيه للإصابة، منهم وحيد مراد وعبدالله البلوشي وأحمد ربيع والحارس عبدالرحمن خميس، أم التغيير الطارئ على صعيد الجهاز الفني، والتعاقد مع محترفين لم يرتقوا إلى مستوى طموحات الفريق، ما دفع أخيراً إلى البحث عن تعاقدات جديدة، بالتوجه إلى المدرسة الجزائرية ومحاولة ضم لاعب دولي، إلا أن تعثر المفاوضات رغم بلوغها مراحل متقدمة فتحت الباب أمام التعاقد مع مجتبى آل سالم صاحب الخبرة الكبيرة سواء مع نادي النور، أو مع المنتخب السعودي الذي لعب معه في نهائيات كأس العالم 2015 و2017، كما توج بجائزة أفضل لاعب في آسيا في 2017».

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