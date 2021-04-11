العين يودّع دوري أبطال آسيا بخسارة محبطة

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

ودّع العين مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بخسارته على يد منافسه فولاد الإيراني برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات، في مباراة لم يقدم فيها لاعبو العين ما يشفع لهم لتحقيق الفوز، للحصول على بطاقة التأهل إلى المجموعة الرابعة، التي تضم النصر السعودي والسد القطري والوحدات الأردني.

وهي المرة الأولى التي يودّع فيها «الزعيم» المسابقة المفضلة لديه من الدور التمهيدي، بعد أن نجح في تخطي الملحق بالنسخة الماضية، حينما واجه بونيودكور الأوزبكي وفاز عليه بهدف نظيف، فيما يعود تأهله الأول من الملحق إلى نسخة 2018، عندما واجه المالكية البحريني، وتأهل على حسابه بهدفين نظيفين.

ولم يظهر العين بالمستوى المتوقع منه، في وقت كانت هجمات الضيوف الأكثر خطورة منذ بداية اللقاء، وقص فولاد شريط الأهداف في الدقيقة 41 بوساطة لاعبه، صالح حرداني، بعد هجمة منظمة نجح بها اللاعب في كسر مصيدة التسلل، ووضع الكرة في مرمى الحارس خالد عيسى.

وواصل لاعبو فولاد ضغطهم في الشوط الثاني، ونجحوا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 49 بوساطة اللاعب تشيمبا، الذي ارتقى فوق الجميع وحوّل الكرة الركنية في شباك خالد عيسى، وعاد الفريق الإيراني وسجل الهدف الثاني بعد سبع دقائق فقط، وتحديداً في الدقيقة 56 بوساطة لاعبه أياندا باتوسي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

والمباراة في طريقها للنهاية، سجل فولاد الهدف الرابع بوساطة لاعبه تشيمبا الذي استطاع كسر مصيدة التسلل ومواجهة الحارس، خالد عيسى، ووضعها بالشباك في الدقيقة 87، وهو الهدف الذي انتهت به المباراة.

وتسببت النتيجة في انتهاء موسم الفريق «البنفسجي» بصورة مبكرة للغاية، بعد أن كانت الآمال معلقة على التأهل لمرحلة المجموعات الآسيوية لإنقاذ موسمه، بعد الخروج من سباق المنافسة على بطولة دوري الخليج العربي، والخروج المبكر من بطولتَي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

وبات الفريق المتوج بلقب دوري أبطال آسيا في 2003، وهو اللقب الوحيد للأندية الإماراتية، مهدداً بالغياب في النسخة المقبلة، بحكم احتلاله حالياً المركز السادس في الدوري برصيد 37 نقطة، قبل ثلاث جولات فقط من نهاية الموسم، في وقت تشتعل المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقة الآسيوية بين أندية الجزيرة وبني ياس والشارقة وشباب الأهلي والنصر، بينما يحتاج «الزعيم» إلى الفوز في كل مبارياته وخسارة منافسيه.

• العين خرج للمرة الأولى في تاريخه من الدور التمهيدي للبطولة الآسيوية.

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