المصدر: الامارات اليوم

مفاوضات

اكتشف إداري في أحد أندية الدوري دخول لاعب بالفريق في مفاوضات مع فريق منافس، مشيراً إلى أن اللاعب كان قد اتفق مع النادي على تجديد عقده، قبل أن يقرر البحث عن عروض أخرى، لزيادة المقابل المادي الذي سيحصل عليه مقابل تجديد عقده.

تأجيل

قررت إدارة أحد الأندية الكبيرة تأجيل ملف تجديد عقد مدرب الفريق، رغم النتائج الجيدة التي يحققها، ولكن الانتقادات التي تلقاها الفريق بتراجع الأداء، والفوز بصعوبة في المباريات الماضية، جعلت إدارة النادي تفضّل التروي في اتخاذ قرار استمرار المدرب من عدمه.

تفاوض

رفض المركز الإعلامي في النادي، الذي ضمن البقاء، إجراء حوار مع اللاعب الذي قاد فريقه لفوز مهم في الجولة الماضية، خشية أن يرفع من سقف تطلعاته، ويصعب معه تجديد عقده.

مواطنون

تدين إدارة شركة كرة القدم لنادٍ محترف، تميز في الموسم الحالي، بالفضل للاعبين المواطنين، وتدرس مقترحاً بالاستغناء عن ثلاثة من محترفيها الأجانب استعداداً للموسم المقبل.

هداف

استغرب جمهور نادٍ ينافس على البقاء من عدم إشراك المدرب لهداف الفريق إلا في الدقائق الأخيرة، على الرغم من حاجته لمن ينهي الهجمات في الشباك.

عقد

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب الفجيرة، خليل خميس، اقترب كثيراً من الانضمام لنادي الشارقة، بعقد لسنتين مقبلتين، وذلك بعد تميزه في الموسم الحالي.

شروط

تمسك اللاعب الدولي الصاعد بالشروط التي كان طلبها من قبل من إدارة النادي قبل تجديد عقده، ومن بينها مساواة راتبه باللاعب الأجنبي الكبير في صفوف الفريق.

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