منصور بن محمد يؤكد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في أندية دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على تنفيذ توجيهات المجلس التنفيذي لحكومة دبي في مجال تحقيق شركات كرة القدم في دبي الاكتفاء الذاتي، باعتباره أحد أهم عناصر الاحتراف الناجح، وفي مقدمة محفزات وضع خطط العمل الفعّالة والاستثمار الأمثل للموارد، وتفعيل جانب الاستثمار في شركات كرة القدم.

كما أكد سموه على مواصلة مجلس دبي الرياضي تكريم رواد العمل الرياضي، ضمن حفل التفوق الرياضي، وذلك ترسيخاً لقيم العطاء والوفاء في الرياضة، وتقديراً لمن تركوا بصمة واضحة في فرقهم وأنديتهم والمنتخبات الوطنية، وأسهموا في وضع أسس النجاح والتميز في أندية دبي خلال مسيرتهم الرياضية السابقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي لعام 2021، الذي عقد عن بعد، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومشاركة نائب رئيس المجلس مطر الطاير، والفريق عبدالله المري، وأعضاء مجلس الإدارة: أحمد الشعفار، محمد الكمالي، د. عبدالله الكرم، مريم الحمادي، موزة المري، والأمين العام للمجلس سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة، وتمت فيه مناقشة تنفيذ مبادرة الاكتفاء الذاتي لشركات كرة القدم بدبي، وتحديد السقف الزمني لها، بما يحقق توجيهات المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وأهداف مجلس دبي الرياضي، وينسجم مع التحوّل إلى الاحتراف في قطاع كرة القدم بإمارة دبي.

وتم في الاجتماع أيضاً بحث التقرير الفني الذي وضعته بلدية دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لصيانة «استاد راشد» بنادي شباب الأهلي في القصيص، و«استاد زعبيل» بنادي الوصل، وتطوير عدد من المناطق فيها، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لتنفيذ ذلك، وفق المواصفات الفنية والرياضية المعتمدة محلياً ودولياً، التي تتناسب مع مكانة الأندية، وقدرتها على استضافة المباريات المحلية والقارية والدولية، لاسيما أن دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً تستقبل المعسكرات التدريبية والمباريات الرسمية والودية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية.

واستعرض مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي ضوابط وشروط استخدام اسم «دبي» في الفعاليات الرياضية المختلفة، بما يتناسب مع مكانة إمارة دبي، ومستوى الاسم الذي أصبح رمزاً للتميز والإبداع والإبهار في جميع المجالات، وسيتم رفع الشروط والضوابط إلى الجهات التشريعية الرسمية في إمارة دبي، بغرض إصدارها ضمن قرار رسمي ملزم لجميع الجهات العاملة في تنظيم الفعاليات الرياضية والقطاعات الداعمة لها.

وتم في الاجتماع اعتماد تنظيم النسخة الثامنة من حفل التفوق الرياضي للأندية وشركات كرة القدم بدبي، وفق نموذج دبي للتفوق الرياضي.

- مجلس دبي الرياضي يواصل تكريم رواد العمل الرياضي ترسيخاً لقيم العطاء والوفاء.

- استعراض ضوابط وشروط استخدام اسم «دبي» في الفعاليات الرياضية المختلفة.

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