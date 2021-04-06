«دبي الرياضي» يصدر ميداليات بشعار «عام الخمسين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر مجلس دبي الرياضي ميدالية جديدة تتزين بشعار عام الخمسين، سيتم منحها إلى المشاركين في المنافسات والبطولات الرياضية، احتفالاً بالذكرى الـ50 لتأسيس الدولة وتزامناً مع انطلاق «عام الخمسين» رسمياً اليوم الثلاثاء.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي، إن المجلس اعتاد إصدار الميداليات الرياضية التي تحمل صوراً تذكارية لأبزر المناسبات والمعالم الثقافية والسياحية والعمرانية.

وأضاف البيان: «حوّلت هذه الصور الميداليات إلى رمز جمالي يحكي قصة المكان والحدث ويوثق للإنجاز الرياضي، ومن أبرز الميداليات التي أصدرها المجلس ميدالية تحمل صورة أبطال خط الدفاع الأول».

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