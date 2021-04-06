«يد شباب الأهلي» يتعاقد مع قصاب وزهير

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف مشرف الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، محمد شريف، عن انتهاء إدارة قطاع الألعاب الرياضية في النادي، من تعاقدها مع الدولي العراقي جاسم قصاب وقيده ضمن فئة اللاعب المحترف، بجانب ضم لاعب المنتخب الجزائري السابق نعيم زهير ضمن فئة المقيم، لتدعيم صفوف الفريق قبل خوض منافسات كأس رئيس الدولة، التي تنطلق 20 الجاري.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «جاسم قصاب سيحل بديلاً عن المحترف الصربي جوجيك إيغو، ونعيم زهير في خانة اللاعب المقيم، بديلاً للتونسي أشرف السعفي».

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