مصدر مسؤول ينفي الاستعانة بصافرة أجنبية لنهائي كأس الخليج العربي

المصدر: منصور السندي- دبي

نفى مصدر مسؤول لـ"الإمارات اليوم" وجود أي توجه حاليا للاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لقيادة المباراة النهائية في كأس الخليج العربي التي تجمع فريقي شباب الأهلي والنصر يوم الجمعة المقبل.

وتسبب الحديث المتداول في الأوساط الرياضية بشأن أن هناك طاقم تحكيم أجنبي سيدير المباراة ردود فعل واسعة في الشارع الرياضي المحلي الذي يعتبر أن الصافرة الإماراتية جديرة بقيادة هذه المباراة.

وتحظى مباراة نهائي كأس الخليج العربي بأهمية كبيرة جدا في الأوساط الرياضية كونها تجمع بين فريقين كبيرين هما النصر وشباب الأهلي فيما أكمل رابطة المحترفين كافة تحضيراتها لإنجاح هذا الحدث الكبير مواصلة للنجاحات الكبيرة التي حققتها في تنظيم مباريات كبيرة.

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