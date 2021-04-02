المنتخب يتعثر ويكسب الاحتكاك في «دولية حمدان بن راشد للريشة الطائرة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعثر منتخب الإمارات في انطلاق مشاركته في بطولة حمدان بن راشد الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، والتي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتشهد مشاركة 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة يتنافسون في 19 مسابقة.

وخسر المنتخب الوطني في اليومين الأول والثاني للدور الأول «المجموعات». وجاء ذلك، من خلال خسارة محمد الزرعوني أمام السويسري لوسا بشوطين دون رد، وبالنتيجة نفسها خسرت ميرة أبوحطب أمام الهندية كيور، فيما خسرت سلامة الخاطري أمام البلجيكية سقوى.

وقال عضو اللجنة الفنية رئيس لجنة المنتخبات باللجنة البارالمبية الإماراتية، عبدالله الفلاسي، في تصريح صحافي: «من ضمن أهداف مشاركة منتخبنا الاهتمام بالشباب، من أجل تكوين قاعدة جيدة، وبالتالي اكتساب الاحتكاك، من خلال وجودنا في هذه البطولات العالمية المهمة».

وأشار إلى أن لجنة المنتخبات تسعى إلى تهيئة اللاعبين لوجودهم في البطولة البارالمبية للشباب المقامة بالبحرين.

في جانب آخر، قال رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد: «إن الإشادة الدولية التي حظيت بها بطولة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، دليل آخر على عطائه الذي لم يتوقف لأصحاب الهمم بصفة عامة، والعمل الإنساني بصفة خاصة»، مشيراً إلى أن «إطلاق اسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد على البطولة يعدّ جزءاً قليلاً نعبر به عن وفائنا في نادي دبي لأصحاب الهمم، لما قدمه فقيد الوطن طوال هذه السنوات منذ عام 1992، بعطاء مستمر لم يتوقف أبداً، ولن يتوقف بإذن الله من خلال ذكراه الطيبة».

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