يوسف ميرزا يتصدّر سباق الفردي ضد الساعة للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الشارقة

تصدّر دراج المنتخب الوطني وفريق الإمارات للمحترفين، يوسف ميرزا، سباق الفردي ضد الساعة للأندية، الذي نظمه اتحاد الدراجات أول من أمس بالحمرية لمسافة 30 كم، تلاه دراج النصر احمد يوسف المنصوري، في المركز الثاني، وحل في المركز الثالث دراج شباب الأهلي جاسم علي حسن.

ونجح دراج شباب الأهلي محمد حميد محراب، في الفوز بالمركز الأول لمنافسات فئة تحت 23 سنة، تلاه زميله عمر عبدالرازق في المركز الثاني، ثم راشد سويدان من نادي أبوظبي في المركز الثالث.

وفي منافسات سباق الفردي العام للإناث التي جرت لمسافة 45 كم، تصدرت صفية الصايغ من نادي النصر، تلتها ليدا ادلين من نادي أبوظبي، ثم شيخة راشد من نادي النصر. وفي منافسات اللاعبات المواطنات الهواة حلت هالة محمد من فريق الوثبة في المركز الأول، تلتها فاطمة رحماني من شرطة دبي في المركز الثاني.

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