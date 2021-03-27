الشوط السابع.. "لورد نورث" يزهو بلقب "دبي تيرف"

المصدر: أحمد طارق- دبي

برهن الجواد "لورد نورث" المملوك إلى سمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على أحقيته بالترشيحات التي وضعته في صدارة الخيول المرشحة للفوز بالشوط السابع "دبي تيرف" في كأس دبي العالمي، بعدما قاده الفارس الإيطالي فرانكي ديتوري للفوز للمركز الأول بجدارة مسجلأً زمناً قدره 1:46:46 دقيقة.



وجاء في المركز الثاني الجواد الياباني "فين دي غاردي" بشعار شادويل، وحل في المرتبة الثالثة الجواد البريطاني "فيلكس" بشعار كيه سوهي أند بارتنر.

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