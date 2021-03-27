الشوط السادس.. "زيندن" يحطم الرقم القياسي في "دبي غولدن شاهين"

المصدر: أحمد طارق- دبي

سيطر الجواد الأميركي "زيندن" على مجريات الشوط السادس "دبي غولدن شاهين" في كأس دبي العالمي، منذ بداية السباق حتى نهايته بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وحقق فوزاً سهلاً بالمركز الأول.



وسجل "زيندن" زمناً قدره 1:9:01 دقيقة ليكسر الزمن القياسي السابق الذي حققه الجواد "مايند يور بيسكيتس" بزمن قدره 1:10:12 دقيقة، بينما جاء في المركز الثاني الجواد الياباني "ريد لي زيلي بشعار طوكيو هورس ريسينغ، وحل ثالثاً الجواد "كانفاسيد" المملوك إلى الشيخ محمد عبيد آل مكتوم.

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