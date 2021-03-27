الشوط الخامس.. "ريبيلز رومانس" يمنح غودولفين لقب "ديربي الإمارات"

المصدر: أحمد طارق- دبي

حقق شعار غودولفين الانتصار الأول بعدما قاد الفارس ويليام بويك الجواد "ريبيلز رومانس" للفوز بلقب الشوط الخامس "ديربي الإمارات" عقب منافسة قوية مع الجواد "بانادول" المملوك إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.



ورغم تقدم "بانادول" في أغلب فترات السباق ولكن "ريبيلز رومانس" حسم المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 1:56:28 دقيقة، وجاء "بانادول" في المركز الثاني، وحل ثالثاً الجواد "نيو تريجر" المملوك إلى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

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