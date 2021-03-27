الشوط الرابع.. الأميركي "إكسترافاغنت كيد" يخطف لقب "القوز للسرعة"

المصدر: أحمد طارق- دبي

خطف الجواد الأميركي "إكسترافاغنت كيد" بشعار دارس إنك لقب الشوط الرابع "القوز للسرعة" عقب منافسة قوية مع الجواد "فاينال سونغ" بشعار غودولفين، رغم البداية القوية من "خادم" المملوك إلى الراحل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و"سبيس بلوز" بشعار غودولفين.

وحسم "إكسترافاغنت كيد" المركز الأول بتقدمه إلى الصدارة في آخر 50 متراً بينما جاء "فاينال سونغ" في المركز الثاني، وحل ثالثاً "أكلام إكسبريس".

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