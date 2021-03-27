الشوط الأول.. "دريان" يهدي الإمارات أول الألقاب في كأس دبي العالمي

المصدر: أحمد طارق- دبي

أهدى "دريان" الإمارات أول الألقاب في أمسية كأس دبي العالمي، مخالفاً الترشيحات التي وضعت حامل اللقب "مباشر الخالدية" و"براق" في صدارة المرشحين للفوز باللقب.



وقدم "دريان" أداءً رائعاً وتفوق على "إيه إف الواجل" الذي جاء في المركز الثاني، بينما حل في المرتبة الثالثة "مباشر الخالدية"، وسجل "دريان رقماً قياسياً جديداً للسباق بزمن بلغ قدره 2:11:88 دقيقة.

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