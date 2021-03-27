الجدول الزمني لأحداث كأس دبي العالمي.. الانطلاقة الساعة 3:45 عصراً

المصدر: جوني جبور - دبي

تنطلق في الثالثة و45 دقيقة اليوم، على مضمار ميدان، نسخة اليوبيل الفضية لأمسية "كأس دبي العالمي"، المقامة بأشواطها التسعة، بجوائز تصل إلى 26.5 مليون دولار، ينافس على ألقابها، 115 من صفوة الجياد على العالم.

وتستهل البداية، بالشوط الافتتاحي "كأس دبي كحيلة كلاسيك"، المخصص للجياد العربية الأصيلة "جروب 1"، لتبلغ الأمسية ذروتها في الشوط التاسع والرئيس "كأس دبي العالمي" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، وينافس على لقبه، 14 من أقوى جياد مسافة 2000 متر رملي على العالم، تتقدمها 5 من ممثلي الدولة، بطموح حصد "الهاتريك" على التوالي، بعد إنجاز "ثندر سنو" لـ "غودولفين" بطل نسختي 2018 و2019، والجواد الوحيد الذي حقق إنجاز الثنائية على التوالي بتاريخ الكأس.

وتتضمن الأمسية، تتويج الفائزين بجوائز النسخة الرابعة، في "جائزة محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل"، التي ستجرى بدايةً من الخامسة والربع عصرا، وتضمن فئات "جائزة أفضل فارس، أفضل مدرب، وأفضل مالك، وأفضل خيل، وجائزة اختيار الجمهور، والجائزة العليا للعطاء الدؤوب". وتفتح البوابات في تمام الواحدة ظهراً، وذلك من خلال البوابة "ب"، في مضمار ميدان.

برنامج أمسية كأس دبي العالمي

1:00ظهراً: فتح أبواب مضمار ميدان "البوابة B"

3:45 عصراً: الشوط الأول "دبي كحيلة كلاسيك"

4:15: الشوط الثاني "غودلفين ميل"

4:50 : الشوط الثالث "كأس دبي الذهبية"

5:05 مساءً : السلام الوطني

5:15 : إغلاق باب ترشيحات الجمهور

جوائز التميز في سباقات الخيل "أفضل فارس"

5:30 : الشوط الرابع "القوز للسرعة"

جوائز التميز في سباقات الخيل "أفضل مدرب"

6:05 : الشوط الخامس "ديربي الإمارات"

جوائز التميز في سباقات الخيل "أفضل مالك"

6:40 : الشوط السادس "دبي جولدن شاهين"

جوائز التميز في سباقات الخيل خيار الجمهور والجائزة العليا للعطاء الدؤوب

7:30: الشوط السابع "دبي تيرف"

8:10: الشوط الثامن "دبي شيماء كلاسيك"

8:50: الشوط التاسع "كأس دبي العالمي"

9:15: مراسم ختام كأس دبي العالمي

10:00: ختام فعاليات كأس دبي العالمي

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