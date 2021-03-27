بطولة الفجيرة الأولى للاسكواش تنطلق اليوم

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، بطولة الفجيرة الأولى للاسكواش 2021، التي تنظمها «تنس وكنتري كلوب الفجيرة»، بمشاركة 32 لاعباً من جنسيات مختلفة، سيتنافسون فيما بينهم ضمن 64 مباراة خلال البطولة.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان: «ستعتمد المباريات على منافسات تحدي التناظر، حيث يلعب جميع اللاعبين أربع مباريات، وتشمل هذه المنافسات لعب أربع جولات، هي الجولة الأولى والربعية والنصفية والنهائية، وتسمح للاعبين ذوي المستوى المتساوي باللعب مع بعضهم، ممن وصلوا إلى المباريات ربع النهائية فصاعداً، وسيتمكن الجمهور من الاستمتاع بأجواء البطولة المثيرة مع تطبيق ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي».

وأضافت: «كونها أول بطولة تقام في إمارة الفجيرة، تؤكد إدارة (تنس وكنتري كلوب الفجيرة) أنها تخطط لإقامة بطولات أخرى على مدار العام، كجزء من دوري (بانثرز الفجيرة) للتنافس مع بطولات الأندية الأخرى في الدولة وخارجها في المستقبل».

يذكر أن النادي سيستضيف خلال شهر رمضان المبارك بطولة السباحة، ليقدم الإثارة والتشويق لجميع عشاق هذه الرياضة، للاستمتاع وتقوية مهاراتهم في منافسات حماسية تعقد بعد وقت الإفطار.

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