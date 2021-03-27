سعيد بن سرور يطلب الإنجاز الـ 10

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعوّل المدرب الوطني، سعيد بن سرور، في نسخة 2021 على خدمات الجواد «جيفست أوف غولد»، بطموح تحقيق الانتصار الـ10 له في الشوط التاسع والرئيس «كأس دبي العالمي»، بعد أن توج به مع الجياد التي أشرف على تدريبها في تسع مناسبات، استهلها في نسخة 1999 مع الجواد «المتوكل»، المملوك للراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، واختتمها في نسختي 2018 و2019 مع نجم غودولفين «ثندر سنو»، الجواد الوحيد الذي حقق إنجازاً غير مسبوق بتاريخ الكأس، بالفوز بالثنائية على التوالي.

وقال بن سرور لـ«الإمارات اليوم» عن طموحاته في بلوغ الانتصار الـ10، إن «التدريبات الأخيرة كشفت عن جاهزية (جيفست أوف غولد) لخوض تحدي الشوط الرئيس، وذلك بعد العودة من انتصاره المستحق الشهر الماضي بلقب شوط (البحر الأحمر) في أمسية (كأس السعودية)، ونتطلع إلى تقديم الأداء المرجو منه، رغم قوة المنافسين، وصعوبة انطلاقته من البوابة 14 والأخيرة».

وأضاف: «الانتصارات في (كأس دبي العالمي) لم تكن لتأتي لولا قوة ورفعة أداء الجياد، إذ إن الفوز في هذه البطولة يتطلب على الدوام أداءً قوياً قادراً على مقارعة صفوة جياد المسارات الرملية على الساحة العالمية، وهو ما امتازت به خيول (غودولفين) على مدار تاريخها في أمسية الكأس».

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