بالصور.. الوحدة يتخطى الجزيرة في "الديربي".. ويقدم "مفتاح الدوري" إلى بني ياس

المصدر: أحمد طارق- دبي

قدم الوحدة هدية ثمينة إلى بني ياس بعدما تغلب "العنابي" على الجزيرة بهدفين دون رد في "الديربي"، على استاد آل نهيان في أبوظبي، بختام مباريات الجولة الـ 22 لدوري الخليج العربي، ليرفع الوحدة رصيده إلى 35 نقطة، بينما فرط "فخر أبوظبي" في صدارة ترتيب الدوري بعدما توقف رصيده عند 47 نقطة متراجعاً للمركز الثاني خلف بني ياس الذي انفرد بصدارة لائحة الترتيب برصيد 48 نقطة.

وبات "السماوي" يمتلك فرصة تاريخية لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه بعدما تصدر لائحة الترتيب للمرة الأولى في الموسم الحالي، قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.

وسيخوض بني ياس 4 مباريات مصيرية لتحقيق حلم الفوز بالدوري أمام كل من الشارقة وشباب الأهلي والظفرة والوحدة، بينما سيلعب الجزيرة مع كل من الوصل وعجمان والعين وخورفكان.

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