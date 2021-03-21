«تريك إم 7» يتوّج بطلاً لطواف الإمارات للهواة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ أم القيوين

اختتمت أمس، النسخة الأولى من طواف الإمارات للهواة المواطنين، بانتهاء المرحلة الثالثة والختامية التي جرت بكورنيش أم القيوين، وأسفرت نتائجها عن فوز دراج فريق شرطة دبي، إبراهيم آل علي بالمركز الأول، تلاه خليفة الحمادي من فريق شرطة أبوظبي، ثم جاء ثالثاً فاروق إسماعيل من فريق «تريك إم 7».

وجرت هذه المرحلة على مسافة 88 كم، بمشاركة 60 دراجاً مثلوا 11 فريقاً. وبختام هذه المرحلة توج فريق «تريك إم 7» بدرع النسخة الأولى للطواف.

وعلى صعيد الفائزين بقمصان التميز، حصل عبدالغفار الخاجة من فريق أم القيوين على القميص الأبيض كأفضل دراج نشط فوق 40 سنة، فيما حصل دراج «تريك إم 7» حارب إبراهيم على القميصين الأخضر والأصفر كصاحب أفضل زمن وأعلى نسبة نقاط في الطواف.

وفي ختام الطواف، أكد رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»، سعادته بنجاح النسخة الأولى وتحقيق كل أهداف الطواف. وقال إن النسخة المقبلة ستشهد زيادة في عدد المراحل لتشمل عدداً أكبر من مدن الدولة.

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