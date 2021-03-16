قمة قادة الرياضة العالميين تنطلق اليوم بمشاركة 30 متحدثاً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم قمة قادة الرياضة العالميين عبر تقنية الاتصال المرئي، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي على مدار يومين ضمن أجندة فعالياته ومبادراته الرياضية العالمية الطامحة للاستفادة من التجارب والخبرات العالمية المتقدمة، وإثراء الحركة الرياضية الإماراتية بمزيد من فرص النجاحات ومحطات التميز.

وقال بيان صحافي صادر عن مجلس أبوظبي الرياضي: «يشارك في القمة 30 متحدثاً عالمياً يمثلون نخبة صناع القرار الرياضي العالمي، كما بلغ عدد المسجلين أكثر من 800 من المهتمين لمتابعة جلسات القمة التي ستشهد مشاركة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي حمد العواني، إلى جانب الرئيس التنفيذي لنادي إيفرتون دينيس باريت، والرئيس التنفيذي للعمليات في نادي روما الإيطالي فرانشيسكو كالفو، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم إبراهيم الحمادي، والعضو المنتدب للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء الحسيني».

وتناقش القمة العديد من المحاور، من بينها «القيادة» وكيف يمكنك البقاء في المقدمة رغم التحديات، والتحول الرقمي أثناء الإغلاق، وكيفية الاستفادة من التحول الرقمي في الأحداث الحية، كما تناقش محور «الجماهير» وكيف تغير من سلوكيات الجماهير، وكيف تحقق الدخل من الجماهير في غياب الأحداث الحية الكاملة، وتطوير استراتيجيات التفاعل مع الجماهير و«الاستضافة» والدروس المستفادة من عودة الجماهير الى الملاعب بأمان، ورغبة الجمهور في العودة لمشاهدة الفعاليات الرياضية الحية والمباشرة، والدور الذي تلعبه الضيافة حالياً، و«التطوير» بدءاً بتطوير الموارد، والكفاءة التنظيمية وتغيير العقلية، ورسم أهداف طويلة المدى، وصولاً إلى التميز.

من جانبه أكد عارف العواني أهمية أعمال قمة قادة الرياضة العالميين الاستثنائية هذا العام، ودورها الكبير في تحقيق الإضافة الكبيرة لمسيرة خطط مجلس أبوظبي الرياضي الطموحة لتحقيق التنمية والتقدم الرياضي، وسط تنوع الخبرات والتجارب الثرية، بعد النتائج التي خرجت بها النسخ الماضية من القمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news