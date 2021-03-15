"ريمونتادا وصلاوية" تزيد أوجاع عجمان

المصدر: سيد مصطفى - دبي

فوّت فريق عجمان على نفسه فرصة العودة بنتيجة إيجابية من ملعب زعبيل بعدما خسارته أمام الوصل 2-4، اليوم الإثنين، في الجولة 21 من دوري الخليج العربي.

وكان عجمان متقدماً بهدفين دون مقابل، جاءا عن طريق الغامبي أبوبكر تراولي من ضربة جزاء «29»، والبرازيلي لياندرو «37» قبل أن يُقلص البرازيلي ناتان فيليبي الفارق «40».

وانتفض الوصل في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف عبر فابيو ليما هدفين «49»، ومن ضربة جزاء «58»، ثم اختتم البرازيلي نيكولاس أوروز الأهداف الوصلاوية «77».

وجاءت المباراة من طرف الوصل، الذي كان له الأفضلية على صعيد الاستحواذ في الشوط الأول، الا أنه عانى من اللمسة الأخيرة أمام مرمى على الحوسني، فيما نجحت هجمات عجمان المرتدة أن تُصيب شباك أصحاب الأرض بهدفين من أخطاء دفاعية واضحة، لكن هدف ناتان فيليبي الذي سجله قبل نهاية الشوط مكّن الوصل من دخول الحصة الثانية بشراسة هجومية، وساعد لاعبيه على الفاعلية الهجومية وبالتالي حسم المواجهة.

وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى 33 نقطة، دون أن يتذوق طعم الخسارة للمباراة الـ 11 على التوالي، فيما بقي عجمان عند 11 نقطة في المركز 12، وبقي موقفه بالغ الصعوبة في البقاء بدوري «المحترفين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news