«دبي لأصحاب الهمم» يتصدر دوري «سلة الكراسي المتحركة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

فاز نادي خورفكان للمعاقين على ضيفه نادي الثقة للمعاقين 46 -42، وفي مباراة ثانية فاز نادي دبي لأصحاب الهمم على ضيفه نادي العين لأصحاب الهمم 68-24، أول من أمس، ضمن منافسات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة.

وخطف نادي خورفكان للمعاقين المركز الثاني، حيث وصل إلى النقطة الثامنة، وهو عدد النقاط نفسه الذي يملكه نادي الثقة، لكن يبقى فارق النقاط لمصلحة نادي خورفكان، فيما عزز نادي دبي صدارته للدوري بتسع نقاط، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن ناديي خورفكان والثقة، في حين تلقى نادي العين خسارته الخامسة على التوالي، ليبقى بالمركز الأخير بخمس نقاط فقط.

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