الدنماركي كيغارد يظفر بلقب «آيرون مان» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنافس أكثر من 1000 رياضي ورياضية من 86 دولة من مختلف قارات العالم في النسخة السادسة من بطولة دبي للرجل الحديدي (آيرون مان)، من بينهم 790 مشاركاً من خارج الدولة حضروا إلى دبي للمشاركة في البطولة العالمية التي أقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي صباح أمس، على شاطئ أم سقيم في شارع جميرا وفي شارع القدرة وصولاً لمنطقة محمية المرموم.

وفاز الدنماركي دانيل بي كيغارد بالمركز الأول في فئة الرجال المحترفين، بعد أن قطع المسافة البالغة 113 كيلومتراً في ثلاث مسابقات (السباحة والدراجات الهوائية والجري) بزمن 3:33:02 ساعات أي بسرعة 3:18 دقائق في الكيلومتر الواحد، تلاه البرتغالي فيليب أزيفيدو في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن 3:34:03 ساعات، وحل السويدي راسموس سفنينجسون في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 3:34:04 ساعات.

وفي فئة السيدات المحترفات، فازت بطلة العالم السويسرية دانيلا ريف بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 3:56:54 ساعات.

وشارك 30 رياضياً ورياضية من الإماراتيين في البطولة من بينهم 27 رجلاً وأربع سيدات، فيما وصل إجمالي عدد المشاركين من المحترفين في البطولة إلى 76 محترفاً ومحترفة من بينهم 60 محترفاً و16 محترفة، وكان من بين المحترفين الرجال المشاركين في البطولة اثنان من أفضل 10 مصنفين على مستوى العالم، بالإضافة إلى المصنفة رقم واحد على العالم المحترفة دانيلا ريف، كما وصل عدد الفرق المشاركة في النسخة السادسة من البطولة إلى 80 فريقاً.

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