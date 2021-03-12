كريتشيكوفا تُنهي حلم بوتابوفا في 65 دقيقة

المصدر: جوني جبور - دبي

حجزت المصنفة الأولى في العالم على مستوى «الزوجي»، التشيكية باربورا كريتشيكوفا، بطاقة العبور إلى نصف نهائي بطولة «سوق دبي الحرة» للتنس للاعبات المحترفات للفردي، بعد أن تغلبت على الروسية أناستازيا بوتابوفا المصنفة 88 على العالم، بواقع مجموعتين دون رد (6-صفر و6-2)، في مباراة أقيمت، أمس، ضمن ربع نهائي النسخة الـ21، المقامة حالياً على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، بجوائز تصل إلى 1.8 مليون دولار، ويسدل الستار عنها مساء غد.

واحتاجت كريتشيكوفا المصنفة 63 عالمياً في الفردي، إلى 64 دقيقة لإقصاء منافستها الروسية، وتحقيق أفضل إنجاز بمسيرتها في الفردي، ببلوغ نصف نهائي بطولة كبرى، خصوصاً أن كريتشيكوفا، التي استهلت مشوارها في عالم الكرة الصفراء عام 2011، سبق لها في الزوجي حصد ألقاب كبرى، بحجم فوزها عام 2018 بألقاب بطولتَي «فرنسا المفتوحة» و«ويمبلدون».

وفرضت كريتشيكوفا نفسها بقوة في البطولة عندما فازت على اليونانية ماريا سكاري المصنفة 25 عالمياً، بمجموعتين دون رد (6-2 و7-6)، ثم في الدور الـ16 على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا المصنفة 39 عالمياً، قبل أن تضم الروسية بوتابوفا إلى قائمة ضحاياها.

في جانب آخر، عانت المصنفة 18 عالمياً، البلجيكية إليس ميرتينز، لضمان الفوز على منافستها الأميركية جيسكيا بيغولا المصنفة 36 على العالم، بعد أن احتاجت لخوض ثلاث مجموعات لتحقيق الفوز بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة، في مباراة ماراثونية امتدت لساعتين و50 دقيقة.

أنس جابر تبتعد عن ضغط المباريات بإجازة قصيرة في ميامي

أكدت المصنفة 31 عالمياً، التونسية أنس جابر، أن حالة الإرهاق البدني جراء ضغط البطولات التي خاضتها في الشهرين الأخيرين، كانت وراء خسارتها لقاء الدور الـ16 أمام السويسرية جيل تيخمان المصنفة 54 على العالم، وأشارت إلى رغبتها في كسر طوق الفقاعة، والتوجه إلى ميامي للدخول في إجازة للتخفيف من الضغط النفسي والبدني، قبل العودة إلى التدريبات، استعداداً للمشاركة في بطولة «ميامي المفتوحة» التي تنطلق 24 مارس الجاري.

وقالت جابر في تصريحات صحافية إنها عانت الإجهاد والإرهاق نتيجة السفر، والالتزام بالفقاعة الصحية للوقاية من فيروس «كورونا»، منذ بطولة أستراليا الأخيرة، وكذلك في بطولة دبي، وقالت إنها ستتوجه مباشرة من دبي إلى ميامي في أميركا لقضاء إجازة قصيرة، قبل أن تعاود اتباع الإجراءات ذاتها بالدخول في الفقاعة الصحية الخاصة بالبطولة الأميركية المقبلة.

- البلجيكية ميرتينز عانت قبل الفوز على الأميركية جيسكيا بيغولا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news