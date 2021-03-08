67 دقيقة تقود التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني لـ «تنس دبي»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

احتاجت اللاعبة التونسية أنس جابر، المُصنّفة 31 على العالم، إلى 67 دقيقة لضمان مقعد لها في الدور الثاني من بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، عقب نجاحها، أمس، في إقصاء المنصفة 68 عالمياً التشيكية كاترينا سيناكوفا، بواقع مجموعتين دون رد، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح النسخة 21 من البطولة المقامة حالياً على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود بدبي، وتمتد حتى 13 مارس الجاري، بإجمالي جوائز يبلغ 1.8 مليون دولار، المصنفة ضمن فئة 1000 نقطة.

واحتاجت النجمة التونسية إلى 32 دقيقة لضمان فوزها في المجموعة الأولى على التشيكية شيناكوفا بواقع (6-2)، التي ابتعتها بالفوز في المجموعة الثانية بنتيجة (6-3)، وإنما بزمن بلغ 35 دقيقة.

وأعربت جابر عن سعادتها بالعودة لعام جديد إلى بطولة دبي، وتكرار العبور إلى دورها الثاني، وقالت في تصريحات صحافية: «أعتبر هذه البطولة بمثابة بيتي الثاني، وأحرص دائماً على تقديم الأداء الأفضل، خصوصاً أنني استطعت قبيل انطلاق النسخة الحالية الحصول على يومين من التدريبات والتأقلم على أرضية الملعب، وأتطلع في النسخة الحالية تحقيق نتائج أفضل من النسخ السابقة».

ويعدّ انتصار جابر الثاني على التوالي في أقل من شهر على حساب منافستها سيناكوفا، وذلك بعد فوز التونسية في 23 فبراير الماضي في لقاء الدور الأول من بطولة الدوحة بواقع مجموعتين دون رد (6-3 و6-2)، فيما فشلت التشيكية في تأكيد تفوقها على مدار تاريخ المواجهات المباشرة التي جمعت اللاعبتين، خصوصاً أن سيناكوفا سبق لها الفوز في أربع مناسبات، جاء أبرزها صيف 2018 في الدور 32 من بطولة ويمبلدون البريطانية بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (5-7 و6-4 و9-7).

وتتطلع التونسية إلى مواصلة مشوارها في البطولة، وتحقيق نتيجة أفضل من ربع نهائي نسخة العام الماضي، الذي خسرته أمام حاملة اللقب الرومانية سيمونا هاليب بواقع (6-1 و2-6 و6-7)، خصوصاً أن جابر ستلاقي يوم غدٍ في ثاني أيام البطولة، الفائزة من لقاء الصينية شون ساي ساي المصنفة 48 عالمياً أمام الكازاخستانية إيلينا رابيكينا المصنفة 24 على العالم، الذي يقام اليوم في ختام الدور الأول.

كما شهدت المنافسات نجاح المصنفة 34 عالمياً الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا في العبور إلى الدور الثاني بفوزها على مواطنتها أناستازيا بافليوشنكوفا المصنفة 41 عالمياً بواقع مجموعتين دون رد (7-6 و6-2)، في مباراة استغرقت ساعة و47 دقيقة، لتضرب كوديرميتوفا موعداً يوم غد في ثاني أدوار البطولة، مع بطلة دبي لنسخة 2019 الحسناء السويسرية بليندا بنشيتش المصنفة 12 على العالم.

كوزنتسوفا تدشن الظهور الـ13 بالفوز على كيانغ وانغ

دشنت المصنفة 39 عالمياً الروسية سفتلانا كوزنتسوفا الظهور الـ13 لها تاريخياً في «تنس دبي»، بالفوز على الصينية كيانغ وانغ المصنفة 35 على العالم، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (6-4 و1-6 و7-5)، في المباراة التي جمعتهما، أمس، في افتتاح النسخة 21.

واحتاجت كوزنتسوفا على الملعب الرئيس إلى ساعتين و23 دقيقة لضمان انتصارها على الصينية وانغ، إلا أن مهمتها تبدو صعبة في عبور الدور الثاني، حين تواجه غداً المصنفة الأولى في البطولة وحاملة لقب دبي لعامي 2017 و2018 الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

أبرز نتائج اليوم الأول

■ التونسية أنس جابر - التشيكية كاترينا شيناكوفا

(6-2 و6-3).

■ الروسية سفتلانا كوزنتسوفا - الصينية كيانغ وانغ

(6-4 و1-6 و7-5).

■ الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا - الروسية أناستازيا بافليوشنكوفا

(7-6 و6-2).

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