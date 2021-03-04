حاملة اللقب تعلن الانسحاب من بطولة دبي للتنس بسبب الإصابة

المصدر: وكالات

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس اليوم عن انسحاب حاملة اللقب سيمونا هاليب من البطولة لهذا العام بسبب الإصابة، وذلك على إثر ظهور بعض المشاكل في ظهرها، على الرغم من إعلانها السابق عن سعيها للدفاع عن لقبها خلال مشاركتها الثامنة في دبي.

وقالت هاليب في تصريح صحافي: "لسوء الحظ، بدأت أشعر مؤخراً بآلام في أسفل ظهري، وكان قرراً صعباً وتحدياً كبيراً بأن انسحب من بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2021، خاصة أن لدي ذكريات رائعة فيها تكللت بفوزي بلقبها العام الماضي وذلك بعد سلسلة من المنافسات الاستثنائية مع اللاعبات في دبي، لذا أشعر بخيبة أمل لأنني لن أتمكن من الدفاع عن لقبي، وأتمنى لفريق البطولة وغيرهم من المشاركين فيها بطولة ناجحة، واتطلع بالعودة العام المقبل لأرض المنافسات في دبي".

من جانبه، قال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة:" ندعو لهاليب الشفاء العاجل، فعلى الرغم من أننا كنا منتظرين تألق سيمونا خلال مشاركتها معنا في دبي، لكننا نحترم قرارها بوضع صحتها أولاً، نأمل أن تبدأ في الشعور بالتحسن والعودة إلى ساحة المنافسات قريباً".

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