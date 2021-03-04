«عمومية الطاولة» تعتمد المجلس الجديد برئاسة الهاجري

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد بالتزكية، في اجتماعها بفندق موفنبيك دبي، أمس، بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات بالعدد المطلوب من المرشحين لشغل المقاعد للدورة الجديدة 2020-2024. واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية، أمس، بحضور 14 من 17 عضواً من أعضاء العمومية، بغياب ممثلي أندية الشارقة ودبا الفجيرة ومسافي. وضمّ التشكيل الجديد لمجلس الإدارة كلاً من: المهندس داوود الهاجري من نادي النصر، رئيساً للاتحاد، وحصل على مقاعد العضوية كل من مجد البلوشي من نادي الشارقة لرياضة المرأة (المقعد النسائي)، وإبراهيم عيسى العسم من نادي عجمان، وأحمد جمعة البحر من نادي شباب الأهلي، وحسن علي الزرعوني من نادي الشارقة، وعبدالرحمن المنهالي من نادي فلج المعلا، وفيصل سعيد الكعبي من نادي المدام.

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