لاعب أوزبكي يسافر إلى دبي ويقترب من التوقيع لشباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق- دبي

ذكرت وسائل اعلام أوزبكية أن لاعب باختاكور الأوزبكي أوديل هامروبيكوف "أوديلغون"، سافر إلى دبي للانضمام إلى شباب الأهلي في صفقة انتقال حر. وأوضحت صحيفة "شامبيونات آسيا" أن أوديلغون توجه إلى دبي عقب الاتفاق مع شباب الأهلي على الانضمام إلى فريق حتى نهاية الموسم في صفقة انتقال حر. ويسعى "فرسان دبي" للتعاقد مع لاعب أجنبي لقيده بدلاً من الأوزبكي عزيز غانييف، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

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