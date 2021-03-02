لاعب أوزبكي يسافر إلى دبي ويقترب من التوقيع لشباب الأهلي

المصدر:
  • أحمد طارق- دبي
التاريخ:

ذكرت وسائل اعلام أوزبكية أن لاعب باختاكور الأوزبكي أوديل هامروبيكوف "أوديلغونسافر إلى دبي للانضمام إلى شباب الأهلي في صفقة انتقال حر. وأوضحت صحيفة "شامبيونات آسيا" أن أوديلغون توجه إلى دبي عقب الاتفاق مع شباب الأهلي على الانضمام إلى فريق حتى نهاية الموسم في صفقة انتقال حر. ويسعى "فرسان دبي" للتعاقد مع لاعب أجنبي لقيده بدلاً من الأوزبكي عزيز غانييف، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

 

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