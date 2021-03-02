أردنية ومصري يفوزان ببطولة العرب وإفريقيا للشطرنج

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نجحت اللاعبة الأردنية، غيداء العطار، في الفوز بمنافسات السيدات ضمن بطولة العرب وإفريقيا الفردية للشطرنج 2021، التي نظمها الاتحاد العربي للشطرنج، واختتمت أول من أمس بمشاركة 2300 لاعب ولاعبة، من 50 دولة، وأقيمت عن بعد، بجوائز تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار.

وفازت غيداء بـ8.5 نقاط، بأفضلية كسر التعادل، متفوقة على مواطنتها، بشرى الشعيبي، بالرصيد نفسه، وجاءت المصرية آية معتز في المركز الثالث برصيد ثماني نقاط.

وفاز اللاعب المصري، الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي، بلقب الرجال برصيد 8.5 نقاط، وحل بعده بطل الجزائر، الأستاذ الدولي الكبير بلال بالحسن، بثماني نقاط، وجاء الأستاذ الدولي الكبير، الجزائري محمد حدوش، في المركز الثالث بالرصيد ذاته.

واضطر المصنف الأول، لاعب نادي الشارقة للشطرنج، سالم عبدالرحمن، للانسحاب من الجولة الخامسة، بسبب المرض، وعدم قدرته على مواصلة مشوار البطولة، بحسب تأكيدات المدير التنفيذي لنادي الشارقة للشطرنج، رجائي السوسي، ونالت اللاعبة الإماراتية عائشة آل علي جائزة أفضل لاعبة لتصنيف 1600 نقطة.

من جانبه، أثنى الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على الجهود التي بذلها الاتحاد العربي للعبة لإنجاح البطولة.

وقال المعلا، خلال حفل الختام التي جرى عبر خاصية الاتصال عن بُعد، إن البطولة خرجت قوية ومتميزة، سواء من حيث عدد المشاركين، أو مستوى اللاعبين أو اللاعبات الذين شاركوا، مؤكداً أن هذه البطولة جاءت بمبادرة من الاتحاد العربي، في إطار التعاون بينه وبين بقية الاتحادات القارية لنشر لعبة الشطرنج.

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