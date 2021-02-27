فوز التعاون ومصفوت في دوري الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

فاز فريق التعاون على ضيفه الذيد بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الدرجة الاولى سجلهما البرازيلي فيليب فيدليس في الدقيقة 52 ومواطنه جيلسون دا في الدقيقة 81، ليصبح رصيد التعاون 17 نقطة في المركز السابع بينما راوح رصيد الذيد عند النقطتين في المركز الأخير .

وفي مباراة ثانية فاز مصفوت على مسافي بهدف نظيف سجله البرازيلي جاردل أوليفيرا في الدقيقة 81، في المباراة التي اقيمت على ملعب مسافي وبموجب هذه النتيجة اصبح رصيد مصفوت 13 نقطة في المركز التاسع ومسافي برصيد 12 نقطة في المركز العاشر.

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