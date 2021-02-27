الهند وروسيا تتوشّحان بذهب «الأولمبي» و«المركب» في «دولية فزاع للقوس والسهم»

المصدر: جوني جبور - دبي

حققت الهند وروسيا، أول من أمس، ذهبيتي مسابقات الفرق المختلطة في منافسات «القوس الأولمبي المفتوح» و«القوس المركب»، في ختام منافسات اليوم الثالث ضمن بطولة «فزاع الدولية للقوس والسهم»، التي تقام منذ الإثنين الماضي على ملاعب نادي «دبي لأصحاب الهمم»، وأسدل الستار عليها أمس، في محطة أخيرة مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، وشهدت منافسة بين 70 من نخبة رياضيي العالم.

ونجح المنتخب الهندي، في حصد 1173 نقطة، كانت كفيلة بمنحه ذهبية «القوس الأولمبي المفتوح»، بفارق 62 نقطة عن المنتخب التركي الذي توج بالفضية، وذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية لصالح منتخب أوكرانيا برصيد 1109 نقاط.

وواصل لاعبو روسيا تفوقهم، بنيلهم ذهبية «القوس المركب» بإجمالي 1280 نقطة، فيما نالت الهند الفضية برصيد 1189 نقطة، بفارق 10 نقاط عن فرنسا الثالثة التي توجت بالبرونزية.

من جهته، أكد لاعب المنتخب الوطني ونادي دبي لأصحاب الهمم، محمد الشحي، أن «دولية فزاع» قدمت تجربة احتكاك عالية المستوى للاعبي الدولة، وقال في تصريحات صحافية: «قوة المنافسات التي شهدتها البطولة، كونها محطة مؤهلة لطوكيو 2021، مثلت خير احتكاك للاعبي الدولة، بطموح مواصلة الارتقاء بالأداء، واستعداداً للمرحلة المقبلة».

وأوضح: «تعرضت لآلامٍ في ظهري خلال أيام المنافسات، خصوصاً أنها المشاركة الأولى، بعد توقف طويل عن خوض البطولات جراء الأوضاع التي سادت الساحة العالمية جمعاء وفرضتها جائحة كورونا، الأمر الذي صعّب المهمة أمام هذا المحفل القوي في التأهل إلى الأدوار النهائية»، مشيراً إلى أن خوض التحدي أمام أبطال عالميين له مردوده الإيجابي في اكتساب مزيد من الخبرات التي سيقطف ثمارها خلال الاستحقاقات المقبلة.

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