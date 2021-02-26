بالصور.. مهدي علي ينقذ شباب الأهلي أمام خورفكان في مباراة مجنونة

المصدر: أحمد طارق- دبي

قاد المدرب مهدي علي فريق شباب الأهلي إلى تحقيق "ريمونتادا" مثيرة على خورفكان، بعدما حول "فرسان دبي" تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدفين إلى فوزاً مثيراً بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الوقت القاتل.

وفي الوقت الذي كان يعاني فيه شباب الأهلي أمام خورفكان في الشوط الثاني، تدخل "المهندس" بإجراء تبديلين بنزول الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف ويحيى الغساني، ليقلب الفريق الطاولة على "النسور".

وصنع ماشاريبوف الهدف الثالث من أول لمسة له ووصلت إلى الغساني الذي سدد الكرة مباشرة من أول لمسة له أيضاً، قبل أن يصنع اللاعب الأوزبكي هدف الفوز في الوقت القاتل من كرة عرضية لعبها وحولها البرازيلي كارلوس إدواردو برأسه في المرمى لتنتهي المباراة بفوز مهم لشباب الأهلي.

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