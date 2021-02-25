أخطاء غريبة تحرم الوصل من الفوز على الوحدة.. و"الفار" يفرض التعادل

المصدر: أحمد طارق- دبي

أهدر الوصل اليوم فوزاً سهلاً على الوحدة، بعدما تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما في الجولة الـ 18 من دوري الخليج العربي، ورفع كل فريق رصيده إلى 28 نقطة في لائحة ترتيب المسابقة.

وحصل "الإمبراطور" على ركلتي جزاء أحرزهما فابيو ليما، لكن في كل مرة تقدم فيها الوصل، ارتكب لاعبوه أخطاءً أسهمت في ضياع تقدم الفريق، بعدما أخطأ الحارس سلطان المنذري في التصدي لتسديدة عمر خريبين وسقطت الكرة أمام الكوري الجنوبي لي ميونيغ، ليحرز الهدف الأول للفريق الضيف.

وفي الوقت الذي لعب فيه الوحدة بعشرة لاعبين عقب طرد البرتغالي روبين فيليبي، ارتكب يوسف المهيري خطأ آخر عندما مرر الكرة إلى عمر خريبين الذي أضاف الهدف الثاني بطريقة رائعة من فوق سطلان المنذري.

وكاد الوصل يدفع ثمن الأخطاء ويخسر اللقاء في الوقت القاتل، عندما أحرز البرازيلي بيمينتا الهدف الثالث، ولكن تقنية الفيديو (الفار) أنقذت "الفهود" من الخسارة، بعدما ألغى الحكم الهدف بداعي تسلل لاعب الوحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news