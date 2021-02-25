3 أهداف نظيفة تمنح "الأمان" لكلباء.. وتزيد من معاناة فريق الفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حقق اتحاد كلباء فوزا مستحقا على مضيفه الفجيرة 0-3 في المباراة التي اقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة 18 لدوري الخليج العربي. وانتقل كلباء إلى المنطقة الدافئة في وسط ترتيب الدوري بـ26 نقطة، بينما ظل الفجيرة في دوامة القاع بالمركز الـ12 بـ10 نقاط. وكان التوغولي مالابا نجم المباراة بعد أن سجل هدفين من ثلاثية فريقه.

وسيطر كلباء على غالبية مجريات المباراة، كما استفاد من خروج أخطر لاعبي الفجيرة كريستيان بسبب الإصابة في الدقيقة 28. ومنح حكم المباراة محمد عبيد ضربة جزاء لاتحاد كلباء بعد الرجوع الى (الفار)، عقب لمس الكرة من قبل عبدالله المطروشي، ليسددها مالابا على يمين المرمى (45+3).

وعزز كلباء النتيجة بالهدف الثاني عن طريق محمد سبيل، الذي استفاد من كرة طولية وصلته من مارياني أكملها داخل المرمى (53). وحاول الفجيرة الرد، الا ان راسية عبدالله سعيد ذهبت جنب القائم (65)، كما رد القائم الأيسر كرة سددها مدافع الفجيرة النيجيري موفتاو اولابي (72). وأضاع مالابا فرصة هدف ثالث بعد انفراده بالمرمى تصدى لها حارس الفجيرة صالح ربيع 83، ثم عاد بعدها ليسجل الثالث (88).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news