خالد عوض: استمتعنا بنصف نهائي الكأس كأننا نعيشه في المدرجات

المصدر: منصور السندي - دبي

قال رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة، خالد عوض، إن اتحاد الكرة نجح في تنظيم مباراتي الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة، ولجنة المسابقات، ظلا منذ فترة يقومان بتنفيذ العديد من الأفكار الجدية والمتطورة، بما يتماشى والوضع الحالي في ظل جائحة كورونا.

وأوضح: «استمتعنا بنصف نهائي الكأس كأننا نعيشه في المدرجات، إذ تفاعل الجمهور مع الحدث من خلال الشاشات العملاقة، التي منحت الجمهور فرصة التفاعل المباشر مع الحدث أولاً بأول، وأعطت لاعبي الفرق الأربعة المشاركة في المباراتين دفعة معنوية».

وأضاف: «رغم ما صاحب المباراتين من أخطاء تحكيمية، فإن جمال التنظيم، وروعته، أخفيا كل الأحداث الأخرى، وأرى أن اتحاد الكرة، ولجنة المسابقات، استحقا التقدير والإشادة على هذا الجهد الكبير، والعمل الرائع الذي قام به فريق العمل المكلف بتنظيم نصف نهائي الكأس».

وخطفت فكرة تركيب شاشات ضخمة، التي نفذها اتحاد الكرة في استاد راشد بنادي شباب الأهلي، وملعب نادي الشارقة، بهدف خلق مزيد من التشويق والإثارة والمتعة، والتفاعل بين لاعبي الفرق الأربعة داخل الملعب، وبين الجماهير المتابعة للحدث من خارج الملعب، الأنظار ما أعطى انطباعاً كأن هذه الجماهير موجودة في الملعب وليس خارجه.

وكان شباب الأهلي والنصر قد حجزا مقعدي المباراة النهائية للكأس، بعد فوز الأول على بني ياس 1-صفر، وتغلب النصر على الشارقة 3-صفر.

وسبقت تنظيم المباراتين حملة ترويج واسعة، أطلقها اتحاد الكرة عبر وسائل الإعلام والوسائل الإعلامية المختلفة، لجذب الأنظار، والتفاعل مع الحدث.

ونفذ اتحاد الكرة مبادرة جديدة، بجانب فكرة الشاشات العملاقة التي تزامنت مع هذا الحدث، إذ قدم العديد من التسهيلات للصحافيين، وممثلي وسائل الإعلام، من بينها إجراء فحوص مجانية لـ«كوفيد-19».

• اتحاد الكرة، ولجنة المسابقات، استحقا التقدير والإشادة.

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