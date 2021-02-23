70 لاعباً من أصحاب الهمم في «دولية فزاع للقوس والسهم» اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

تنطلق اليوم على ملاعب نادي «دبي لأصحاب الهمم» النسخة السابعة من بطولة «فزع الدولية» للقوس والسهم، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتختتم يوم الجمعة المقبل بمشاركة 70 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 دولة، وتعد محطة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

من جهته رحب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة رئيس مجلس إدارة نادي «دبي لأصحاب الهمم»، ثاني جمعة بالرقاد، برياضيي العالم، على أرض دبي، وقال في تصريحات صحافية: «تعد بطولة القوس والسهم الثانية في أجندة «دولية فزاع» للموسم الحالي، عقب الاستضافة الناجحة مطلع الشهر الجاري لنسخة «مسبار الأمل» ضمن سلسلة الجائزة الكبرى لألعاب القوى المؤهلة أيضاً إلى أولمبياد طوكيو 2021».

وأضاف: «نجاح دورة (مسبار الأمل) لقوى أصحاب الهمم، يمثل حافزاً كبيراً من أجل الاستمرارية، وترك بصمة جديدة في جميع بطولات (فزاع)، بأننا على قدر الثقة التي نحظى بها من الاتحادات واللجان البارالمبية الدولية، في تقديم بطولات وفق أعلى المعايير العالمية، وإيصال رسالة للعالم أجمع بأننا في دبي والإمارات نمارس حياتنا الطبيعية في ظل جهود كبيرة تبذلها الجهات الحكومية كافة لتوفير البيئة الصحية السليمة لإقامة جميع الفعاليات».

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