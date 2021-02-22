رسالة مؤثرة من ليوناردو إلى جمهور شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق- دبي

نشر اللاعب البرازيلي ليوناردو دي سوزا رسالة مؤثرة إلى جمهور شباب الأهلي، عقب فسخ عقده مع "فرسان دبي"، مؤكداً أنه لم يكن يتمنى أن تنتهي علاقته مع النادي بهذه الطريقة.

وقال ليوناردو على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو "إنستغرام": "لا أعرف إلى أي مدى يمكنني التحدث هنا، أرغب في الحديث إلى جمهور شباب الأهلي وأقول لهم إنني أحبهم وسأظل أحبهم، لم أكن أتمنى أن تنتهي علاقتي مع النادي بهذه الطريقة، سوف أتفهم كل ما حدث لي، وأنا ممتن جداً للفترة التي قضيتها مع النادي، لقد كانت فترة مميزة في حياتي".

يذكر أن ليوناردو انضم إلى شباب الأهلي في الموسم الماضي قادماً من نادي الوحدة في صفقة انتقال حر، وظهر بمستوى جيد جداً مع "فرسان دبي"، ولكن اللاعب البرازيلي تعرض إلى إصابة قوية في كاحل القدم قبل بدء الموسم الحالي، وخضع لعملية جراحية في البرازيل، ليتم رفع اسمه من قائمة شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بينما رغم عودته إلى دبي في يناير الماضي، ولكن الجهاز الفني قرر عدم قيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية لعدم جاهزيته.

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