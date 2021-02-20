فوز العروبة وتعادل الإمارات مع البطائح في «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

تعادل فريق الإمارات مع نظيره البطائح 1-1، أمس، في الجولة 12 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. وكان البطائح البادئ بالتسجيل عبر البرازيلي ويندرسون ميوراو من ضربة جزاء (34)، وردّ عليه مواطنه دييغو دا سيلفا بالطريقة نفسها (45).

وعلى الرغم من تعثره، إلا أن «الصقور» بقي في الصدارة برصيد 25 نقطة، مقابل 21 للبطائح صاحب المركز الثالث.

وفاز العروبة على مضيفه العربي 3-1، وسجل للأخير لاعبه البرازيلي باولو سيلفا (29)، وللعروبة البرازيلي رودريغو (79)، والعماني سعيد عبيد (74)، والفرنسي فتحي ساخي (80)، ليصبح رصيد العروبة 24 في المركز الثاني.

وتعادل مصفوت مع التعاون من دون أهداف، ليصبح رصيد التعاون 14 نقطة في المركز السابع، بينما مصفوت 10 نقاط في المركز قبل الأخير.

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