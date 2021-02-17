رسمياً.. الاتحاد الآسيوي يؤجل تصفيات المونديال إلى يونيو بنظام التجمع

المصدر: الإمارات اليوم

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا اليوم تأجيل مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 إلى يونيو المقبل بنظام التجمع، بعد أن كانت مقررة في مارس المقبل، وذلك بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة في قارة آسيا. وجاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة شين مانجيل الأمين العام المساعد لشؤون كرة القدم في الاتحاد الآسيوي وممثلي الاتحادات الوطنية للمجموعة السابعة وهي اتحادات الإمارات، فيتنام، تايلند، ماليزيا وإندونيسيا.

وقال أمين عام اتحاد الكرة محمد عبدالله بن هزام أن الاجتماع ناقش كافة التفاصيل الخاصة بمباريات المجموعة، حيث استعرض مسؤولو الاتحاد الآسيوي تقريراً مفصلاً عن الوضع الصحي في كل دولة وصعوبة إقامة المباريات في شهر مارس نظراً لقيود السفر.

وأضاف بن هزام أن اتحاد الإمارات تمسك في إقامة مباراتي شهر مارس أمام ماليزيا يوم 25 في الإمارات وأمام إندونيسيا يوم 30 من الشهر ذاته في إندونيسيا إلا أن القيود المفروضة في هاتين الدولتين حالتا دون ذلك، حيث أكد ممثل الاتحاد الماليزي أن الإجراءات الاحترازية في بلده تمنعهم من السفر خارج البلاد خلال هذه الفترة ، كما هو الحال لإندونيسيا التي تفرض فترة حجر صحي بشكل إجباري، مشيراً أن الاتحاد تقدم كذلك بمقترح آخر وهو استضافة منتخب إندونيسيا إلا أن الإجراءات المفروضة تمنعهم من السفر خارج البلاد.

وأوضح أن الاتحاد الآسيوي قرر إقامة التصفيات بشكل رسمي في شهر يونيو بنظام التجمع، مع فتح باب تقديم طلبات الاستضافة وفق معايير وشروط ومتطلبات حددها الاتحاد الآسيوي منها الاشتراطات الصحية والتنظيمية، مؤكداً أن اتحاد الكرة سيتقدم بطلب الاستضافة لأحقية منتخبنا الوطني الذي كان من المفترض أن يخوض 4 مباريات حاسمه منها 3 على أرضه مع توفير كل المتطلبات الخاصة بالاتحاد القاري من ملاعب مباريات وتدريبات وفنادق ومواصلات إلى جانب بروتوكول صحي عالي الجودة علماً أن آخر موعد لتلقي طلبات الاستضافة هو 5 مارس المقبل والإعلان النهائي هو 15 من الشهر ذاته. ويحق للاتحاد المستضيف إقامة المباريات على مدار يومين بدلا من يوم واحد لكل جولة.

* المواعيد المقترحة لإقامة المباريات بنظام التجمع:

3 يونيو 2021

- تايلند Vs إندونيسيا

- الإمارات Vs ماليزيا

7 يونيو 2021

- فيتنام Vs إندونيسيا

- الإمارات Vs تايلاند

11 يونيو 2021

- إندونيسيا Vs الإمارات

- ماليزيا Vs فيتنام

15 يونيو 2021

- تايلند Vs ماليزيا

- الإمارات Vs فيتنام

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